USA mäesuusaneiu sai hakkama enneolematult vinge hooajaga!  

„Ma ei võistle vaid selleks, et purustada rekordeid või võita tiitleid,“ sõnas Shiffrin pärast üliedukat hooaega pressikonverentsil. „Tunnen endiselt selle spordi vastu kirge ja olen väga motiveeritud. Nii kaua, kui need tunded ei kao ja mul seest põleb, jätkan ka võistlemist. Kui kunagi karjääri lõpetan, soovin, et oleksin ala arendanud, toonud sellele juurde rohkem fänne ja tähelepanu, sest mäesuusatamine on mulle pakkunud meeletult rõõmu!“