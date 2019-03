Vormel 1 Valtteri Bottase unistuste söömaaeg: kaaslasteks Trump, Putin ja Kim Kaarel Täll , täna, 19:55 Jaga:

PIDUJOOK: Valtteri Bottas tegi Austraalias elu parima sõidu ja andis hooaja alguse puhul konkurentidele tormihoiatuse. SIPA/Scanpix

„Kõiki, keda see võib puudutada, f*ck you*!“ Just nende sõnadega tervitas vormelisõitja Valtteri Bottas kriitikuid, kes proovisid teda viimastel aastatel maha kanda. Hetk varem oli ta lõpetanud vormel 1 Austraalia GP ülivõimsa võiduga. Selgus, et pikalt kestnud meediapoolne tampimine toimis soomlase jaoks hoopis sütikuna.