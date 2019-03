Jalgpallihallid kerkivad üle maa? "Lootus on suurem kui eales varem"  

„See on laua peal. Sellest on räägitud pikemalt kui kunagi varem, lootus on suurem kui eales varem,“ sõnab Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid entusiastlikult, kui uurin, mis seisus on jalgpallihallide loomise idee. Peaministripartei pressiteates kasutati nende ehitamisest rääkides sõna „soovime“.