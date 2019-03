VIDEO | Eesti passiga jalgpallur krooniti India vutimeistriks 

Eelmisel aastal tulid Paartalu ja Bengaluru aga ka India superkarika võitjaks. Too saavutus on aga kõvasti erilisem kui tavapärane superkarika triumf. Kui Eestis peetakse superkarikafinaali hooaja eel mulluse meistri ning karikavõitja vahel, siis India kontekstis on just superkarika võitja riigi tõeline tšempion.