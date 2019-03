Vanad ajad tulevad tagasi? WRC-autod võivad õige pea paisuda 

Tehnoloogiliselt pole hübriidajami paigutamine praegustele autodele probleem. Ent autotööstuses ei käi väikeautod ja hübriidtehnoloogia kokku, sest hübriidajami paigutamine on kallis. Ford Fiesta-suguste autode trump on aga madal hind.

Saksamaa portaal rallye-magazin.de kirjutab, et tuleviku ralliautod tuleksid ilmselt C-segmendi ehk väikekeskklassi sõidukite baasil. Praeguste tootjate puhul oleksid need vastavalt Toyota Corolla, Citroen C4 Cactus, Ford Focus ja Hyundai i30. Toyota Corolla eelkäija Aurise viimaste aastate müüginumbreid vaadates torkab silma, et kolm neljandikku kaubaks läinud autodest kasutasid hübriidtehnoloogiat.

"Ma ei näe, et me saaksime toetada midagi, mis ei peegelda ühiskonnas toimuvat. Minu jaoks on väga oluline teada, kas WRC läheb hübriid- või elektriautode teed. Meie mudelid ja WRC-autod ei saa väga erinevad olla, neil peab olema mingi seos. Vastasel juhul on tegu ainult turundusnipiga," lausus ta.