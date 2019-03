Jalgpallimaailma kõige mõjukam naine: salapärane Marina, kelle sõna kuulab isegi Roman Abramovitš 

Granovskaia kätes on ka peatreener Maurizio Sarri saatus. Kui tahab, laseb lahti, kui tahab, jätab ametipostile, kirjutab The Sun.

Abramovitš on Chelsea tegemistest eemaldunud. Pingete tõttu Venemaaga ei luba Ühendkuningriigi võimud tal riigis tööd teha, pealegi tahab tööstusoligarh klubi väidetavalt maha müüa.

44aastase Granovskaia võim on aina kasvanud. Ta alustas karjääri Sibnefti firmas, kus täitis õlitööstuse bossi Abramovitši assistendi kohta. 2003. aastal, kui Abramovitš sai Chelsea omanikuks, kutsus ta Granovskaiat juhtima oma Londoni bürood, aga esialgu polnud naisel jalgpalliga midagi pistmist.

2009. aastaks oli olukord muutunud. Abramovitš oli hakanud Granovskaia naiselikku vaistu usaldama. Just endine Moskva Riikliku Ülikooli vilistlane oli see, kes veenis Abramovitši, et ta ei loobuks Elevandiluuranniku ründajast Didier Drogbast.