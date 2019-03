„Mind peedistatakse, sest olen venelane“ ehk Miks lähevad potentsiaalsed korvpallurid kaduma? 

Kõige konkreetsema sammu on astunud Korvpalliakadeemia Tallina Kalev/TLÜ, kelle ridades mängib kaks välismaalast. Võistkonda juhendav kogenud treenerite duo Aivo Erkmaa – Raido Roos ning klubijuht Eduard Beilinson on leidnud edu valemi, mis meelitab sponsoreidki ligi. Peale noorte kuulub tiimi paar meistriliigaga lõpparve teinud eestlast. Käimasoleva aasta alguses liitusid veel leedulane, jänki ja Valga–Valkast Martin Jurtom.

Korvpalliakadeemia juhi arvates pole neil kõrgseltskonda jõudmisega kiiret, areng peab toimuma loomulikult. „Soovime muutuda profiklubiks. Aga mitte nii, nagu enamik meistriliiga klubisid. Nad tegutsevad kindlasti professionaalselt, aga sisuliselt ollakse projektid,“ ütleb ta. „Meie tahame, et iga tegevus oleks ärimudel. Peame selle panema nii tööle, et see teeniks iseendale raha.“

Sama soovivad ka sponsorid: „Neile on tähtis, et meil oleksid omad noored. Tänapäeval on peamine küsimus: kui kallilt ostame meistritiitli? Meie oleme arenenud nii kaugele, et peale on tulnud arvestatav hulk oma kasvandikke,“ jutustab Beilinson, kuid jääb kahe jalaga maa peale. „Aga kui noored ei näita, et nad on seda väärt, pole mõtet järgmist sammu teha.“