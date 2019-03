Endine võitluskaaslane ründas Saksamaa koondise juhendajat: kui tulemusi pole, tuleb amet maha panna 

Klinsmann ja Löw on endised kamraadid, sest 2004. aastal koondise peatreeneriks saanud Klinsmann palkas enda üheks abiliseks just Löwi. Kui pärast 2006. aasta edukat MMi – Saksamaa oli kodusel suurturniiril kolmas – Klinsmann ametis jätkata ei soovinud, anti võtmed üle Löwile.

Kui Saksamaa ei jõudnud valitseva maailmameistrina mullusel MMil alagrupist edasi, oodati, et Löw saab sule sappa. Läks aga vastupidiselt, kuid ka MMile järgnenud Rahvuste liigas ei läinud sakslastel hästi ning nad langesid tugevuselt teise gruppi.

Viimasel ajal on Löw saanud kriitikat ka selle eest, et teatas Müncheni Bayerni triole Jerome Boateng, Thomas Müller ja Mats Hummels, et tema valitsemisajal need mehed koondisesse ei pääse. Juhendaja põhjendas otsust sooviga eelistada nooremaid mängijaid. Samas pole välja jäetud kolmik teps mitte vana, Boateng ja Hummels on 30aastased, Müller 29.

Pühapäeval mängib Saksamaa esimese 2020. aasta EMi valikkohtumise, kus vastaseks on igirivaal Holland. Klinsmanni hinnangul on Löw suure surve all.

"Kui oled vastutav isik, vastutad ka tulemuste eest. Kui oled suure firma tegevjuht, pead näitama, et firma on edukas. Aga kui nii pole, pead ühel või teisel hetkel lahkuma," ütles Klinsmann Saksamaa telekanali RTLi eetris.

Endise tippründaja sõnavõtt jättis Löwi külmaks. "Olen jalgpallis piisavalt kaua olnud, et aru saada: treener peab tulemusi tooma. Talun kriitikat väga hästi," sõnas ta.

EM-valiksarjas peab Saksamaa lisaks Hollandile madistama Eesti, Valgevene ja Põhja-Iirimaaga. Löwi sõnul on tema eesmärgiks, et Saksamaa jõuaks kindlalt suurturniirile.