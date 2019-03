Ferrari vaevleb kriisis, Vettel nõuab tiimilt ületunde 

Itaalia autotootja vormelid kaotasid sõidu võitnud Mercedese piloot Valtteri Bottasele kalendriga. Nii neljakordne maailmameister Vettel kui ka Ferraris esimest hooaega sõitev Leclerc jäid soomlasele alla vaat et minutiga. Meeskonnas, mille eesmärgid on väga-väga kõrged ja kus surve on suur, pole sellisel tulemusel kohta.

Nõnda kirjutabki Austria väljaanne Kurier, et Ferrari on kriisis ning Vettel nõudis võistkonna töötajatelt ületunde. "Autos on palju potentsiaali, mida me peame realiseerima," ütles ta. Ferrari tiimi juht Mattia Binotto lisas: "Peame nüüd kodus andmeid analüüsima. Kui probleemi leiame, tuleme juba palju tugevamalt tagasi."