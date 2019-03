Cristiano Ronaldo avas uue äri: arvan, et ma ei pea seda teenust ise kunagi kasutama 

"See on unikaalne projekt. Juuste kaotamine on suur probleem ning tahame tõsta inimeste enesekindlust, sest kõik hoolivad sellest, kuidas nad välja näevad," kommenteeris Ronaldo. "Olen selles osas hea näide, kuigi arvan, et mina ei pea juuste kaotamise pärast kunagi muretsema."