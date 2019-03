Kas uued paljastused? Münchenis lahatakse Seefeldi dopinguskandaali järelvõnkeid

Seefeldis toimunud politseihaarangu käigus vahistati viis murdmaasuusatajat: Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu, Aleksei Poltaranin (Kasahstan), Dominik Baldauf ja Max Hauke (mõlemad Austria). Austria politsei andmetel kinnitasid sportlased veredopingu kasutamist. Kõik olid Mark Schmidti kliendid ja ka sakslasest arst võeti vahi alla. Veidi hiljem tunnistas veredopingu kasutamist ka murdmaasuusataja Algo Kärp ja Austria jalgratturid Georg Preidler ning Stefan Denifil.

Tammjärve ja Kärbi kinnitusel said nad Schmidti kontakti suusatreener Mati Alaverilt. „Käesolevaga kinnitan, et mina vahendasin Karel Tammjärvele Saksamaa spordiarsti Mark Schmidt kontakti 2016. aastal. See on minu elu suurim viga ja kahetsen seda siiralt. Vabandan sportlaste ja nende lähedaste, Eesti suusarahva ja spordiavalikkuse ees. Minu tegevusele ei ole mingit õigustust,“ teatas Alaver ajakirjanikele saadetud kirjas. 11. märtsil algatas Eesti politsei Alaveri suhtes kriminaalmenetluse, teda kahtlustatakse dopingu tarvitamisele kallutamises.