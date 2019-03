ÜLEVAADE | Millise mängupraktika ja statistika pealt jalgpallurid EM-valiksarja alustavad? 

Kokkuvõte : Aksalu positsioon klubis näib jätkuvalt ebakindel, mis tähendab, et suure tõenäosusega alustab valiksarja esiväravavahina Lepmets. Kaitsjad Dmitri Kruglov (24.05.1984) – Tallinna FCI Levadia 114/4 - kõik täismängud, mille jooksul andnud ühe väravasöödu.

Taijo Teniste (31.01.1988) – SK Brann (NOR) 70/0 - liigahooaeg pole veel alanud.

Gert Kams (25.05.1985) – Tallinna FC Flora 54/3 - 2x90 minutit, 1 väravasööt.

Karol Mets (16.05.1993) – Stockholmi AIK (SWE) 52/0 - Rootsis pole veel liigahooaeg alanud, kuid NAC Breda särgis mängis Hollandis viimati 8. veebruaril.

Ken Kallaste (31.08.1988) – Kielce Korona (POL) 41/0 - pääses Poola kõrgliigas platsile viimati detsembris, hiljem on mänginud ainult duubelmeeskonna eest.

Nikita Baranov (19.08.1992) – Stara Zagora Beroe (BUL) 32/0 - vankumatu põhimees.

Artur Pikk (05.03.1993) – Legnica Miedź (POL) 30/1 - liigas mängis viimati 17. detsembril, kuid hiljuti müttas 68 minutit karikamängus.

Joonas Tamm (02.02.1992) – Kielce Korona (POL, laenul FC Florast) 28/3 - käis kaks nädalat tagasi käeoperatsioonil, kuid enne seda jõudis kaasa teha poolteist liigamängu.

Madis Vihmann (05.10.1995) – Stabaek (NOR, laenul FC Florast) 15/0 - võistlusmänge pole sel aastal pidanud.

Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora 1/0 - 2x90 min.