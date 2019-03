VIDEO | Tänaku filmist välja jäänud klipp: kui hästi suudab eestlane oma emotsioone kontrollida? 

Pettit: "Ma alustasin 2016. aasta alguses, ta on sellest ajast alates kõvasti arenenud. Ta on korduvalt rallisid katkestanud, kuid hakanud emotsioone üha paremini varjama. See on oskus, mis aitab tal endal tugevaks jääda."

Clark: "Emotsioon on oluline. Aga veel tähtsam on seda kontrollida ja enda kasuks tööle panna. Emotsionaalsus võib olla ülinegatiivne, olen seda korduvalt näinud. Ärritunud sõitja läheb järgmisele katsele ja võib ennustada, et ta teeb seal avarii. Viis-kuus aastat tagasi, kui ta sai M-Spordis esimese võimaluse, ei osanud ta emotsioone kontrollida ega enda kasuks tööle panna. See on oskus, mis eristab mehi poisikestest."