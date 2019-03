Jalgpall Kas 20 aasta pärast vallutab maailma uus Lionel Messi? Vutistaari on võimalik kloonida Ohtuleht.ee , täna, 18:56 Jaga:

Lionel Messi. Reuters/Scanpix

Kas Barcelona jalgpallitähte Lionel Messit on võimalik kloonida? Hispaania väljaanne Mundo Deportivo pöördus vastuse saamiseks Euroopa genoomiarhiivi professori Arcadi Navarro poole ja sai vastuseks, et on küll.