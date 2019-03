Skandaalse avalduse teinud Sõõrumaa: teksti sisu ja mõte läksid eksitavate pealkirjade tõttu hulkuma 

"Kahjuks on kogu teksti sisu ja mõte läinud eksitavate pealkirjade tõttu läinud hulkuma. Ma ei ole mitte kunagi arvanud kuni EOK presidendi kohani ega pärast seda, et ükski kriminaal- ja väärtegu peaks jääma karistamata. Seda enam, et olümpiakomitee on oma seisukoha väga selgelt välja öelnud Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu suhtes," ütles Sõõrumaa ERRile antud intervjuus.