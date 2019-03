Johannes Thingnes Bö saavutas ajaloolise võidu, Ermits püstitas uue punktirekordi 

MK-sarja üldvõit kuulub loomulikult J. T. Böle, kel on võimalik homme teha täiuslik hooaeg. Selleks peab ta edestama prantslast Quentin Fillon Maillet'd, et võita ka ühisstardi pisike kristallgloobus (kõik ülejäänud on tal juba kotis). Enne homset on jagavad mehed ses arvestuses 202 punktiga 1.-2. kohta.