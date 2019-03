Hukkunud jalgpalluri perekond valmistub kohtuteeks: need kes vastutavad, peavad ka maksma 

Argentiinlase leinas vanemad on briti väljaande The Sun andmetel juba pikemat aega õiguslikku abi küsinud ning otsinud võimalusi, kuidas oma hukkunud poja eest kompensatsiooni nõuda.

Sala ema, Mercedes Taffareli sõnul on see ainuõige lüke. "Ma nõuan, et õiglus valitseks. Selgitame õiglaselt välja, kas keegi on käitunud hooletult ning kui keegi on tõepoolest vea tehtud, siis sunnime neid ka maksma," lausus ta.