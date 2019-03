Doping TÕELE LÄHEMALE? Tuntud dopinguajakirjanik avaldas järjekordse patuse! Ohtuleht.ee , täna, 19:36 Jaga:

Suur dopingupomm sai alguse Seefeldi MMilt. Imago Sport / Scanpix

Tuntud Saksamaa dopinguajakirjanik Hajo Seppelt teatas sotsiaalmeedias, et täna õhtul võib selguda esimene Saksamaa sportlane, kes on samuti dopinguarst Mark Schmidti ning Erfurti dopingulaboriga seotud. Kuigi nime ei avaldatud, on teada, mis ala esindajaga tegemist.