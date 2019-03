Korvpallurid Hispaanias: Jõesaarel ja Venel oli nukker nädalavahetus 

Tenerifel on käsil kehv periood, koduliigas on kaotatud viis järjestikust matši. Sellele vaatamata püsitakse 12 võitu ja 12 kaotusega, play-off´i kohal. Kaheksa võidu kõrvale 16. kaotuse saanud Gran Canaria on 15., väljalangemistsoon pole sugugi kaugel.