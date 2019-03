Kevin Kauber kiidab elukaaslase tuge: kui mängus halvasti läheb, ei pea üksi koju minema 

Esimest välislepingut teenides polnud ta veel täisealinegi. 17aastaselt liitus Kauber tuntud Soome klubi Turu Palloseuraga. Juba siis sai ta oma rõõme ja muresid jagada elukaaslase Eva-Marie Allinguga, kes on ta kõrval olnud tema igas uues töökohas.

Samal teemal Õhtuleht | Kolmas poolaeg | Õhtulehe raadio KOLMAS POOLAEG | Paide ründaja Kevin Kauber: oleme meistritiitlile kolm punkti lähemal kui Nõmme Kalju „Kindlasti on nii väga palju lihtsam,“ jutustab Kauber omast kogemusest. „Sul on moraalne tugi, sul on keegi lähedane inimene, kes on kogu aeg olemas. Ükskõik, kas sul läheb trennis või mängus halvasti, sa ei pea koju üksi minema. Meil on selline sümbioos, et kõik toimib hästi ja ta käib hea meelega kaasas. Ta saab aru, et sportlasel ei ole välismaal üksi lihtne. Ta saab aru, et kui ma oleks välismaal ja tema Eestis, oleks mul raske ja oleks temal siin raske. Koos on ikka lihtsam.“

Tunamullu sügisel sündis perre poeg Lucas Mateo. Kõlab kui jalgpalluri nimi? Jah. Kauberi lemmikklubi on Madridi Real ning poja nimi on segu klubi ründajast Lucas Vazquezist ning praegu Londoni Chelseas laenul viibivast poolkaitsjast Mateo Kovacicist. Kas võsukese sünd on ka põhjus, miks Kauber otsustas tänavu Paide Linnameeskonna värve esindada?

„Saime lapse siis, kui olime Lätis ja mõtlesime, et oleks hea, kui saaks lähemale kolida, oleks lihtsam,“ meenutab ta. „Aga siis tuli pakkumine Walesist, mis on kõige kaugem punkt, kus ma mänginud olen (muiates – toim). Nüüd Eestis on sugulased, vanemad ja vanavanemad lähemal ja on lihtsam. Kahekesi välismaal olles poleks kellelegi toetuda.“

Treenerid löövad plaanid sassi

Nagu paljud teisedki Eesti jalgpallurid, soovis Kauber võimalikult noorena Maarjamaa muru putsadelt pühkida. Ta tahtis maailma vallutada! Päris nii ei läinud, jalgpallijumal on vingerpusse mänginud.

„Mu eesmärk pole olnud nii palju reisida ja välisklubisid vahetada,“ tõdeb ta. „See on muidugi väga põnev ja elu õpetab – uued inimesed ja uued kultuurid –, aga tahaks stabiilsust saada ja kuhugi näiteks kolmeks-neljaks aastaks paigale jääda.“