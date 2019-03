France Football: Madridi Real on Mbappe eest nõus välja käima 280 miljonit eurot 

Väljaande väitel on Hispaania kuninglik klubi võtnud 20aastase prantslase oma kinnisideeks ning on tema eest valmis välja käima 280 miljonit eurot. Kui säärane üleminek tõepoolest reaalsuseks saaks, oleks tegu uue maailmarekordiga. Senine tippmark on Neymari eest välja käidud 222 miljonit eurot. Real ise lükkas kõik kuulujutud mõistagi ümber.