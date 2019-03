M-Spordi boss nõuab soomlaselt Korsika rallil tulemust 

Monte Carlos ja Mehhikos põrutas Suninen teelt välja, Rootsis sõitis ta kahel korral esikoha eest võideldes lumevalli. Kolme võidusõidu peale on ta meeskonnale toonud vaid ühe silma, sellegi punktikatselt.

"Ta peab end kokku võtma, me ei saa enam nii palju ära anda," ütles M-Spordi pealik Rich Millener Autosportile. "Rootsis näitas ta head kiirust, kuid sõitis kahel korral teelt välja, sama juhtus Mehhikos. Korsikal peab ta kindlasti finišisse jõudma."

Tõsi, Sunineni ülesanne pole lihtne, sest korralik kogemus tal Korsika asfaldirallist puudub. Soomlane loodab, et natukenegi abi on nooruspõlvest, mil ta läbis kilomeetreid kartiga.

"Sõitsin tõepoolest kartiga, kuid WRC masina taltsutamine on hoopis midagi muud," arutles Suninen. "Minu jaoks on kõige tähtsam muredeta finišisse jõuda. See annaks ka tulevateks etappideks enesekindlust."