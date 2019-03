Jorgen Matsi vabavõitleja Conor McGregori lõpetamisteatest: see on hea võimalus pildis olla ja turuväärtust üles suruda 

Kas spordisõbrad peaksid teda uskuma või mitte? Iirlane on 30aastaselt oma kuulsuse tipus ning tema viimaseks matšiks jääks praeguse seisuga mullu sügisel saadud skandaalne kaotus Khabib Nurmagomedovilt – soovib ta tõesti kakluslavalt niiviisi lahkuda?

2016. aasta aprillis teatas ta samuti, et vabavõitlusega on lõpp, kuid mõne kuu pärast oli taas konkurentidega taplemas. Ei saa välistada, et ta üritab seegi kord lükkega endale paremaid lepinguid kaubelda.

„Suur osa kuulsatest võitlejatest, kes lähevad pensionile, tulevad vähemalt korra tagasi,“ räägib spordiklubi Võimla Brasiilia jiu-jitsu ja vabavõitluse treener Jorgen Matsi. „Sellel tasemel on [lõpetamisest teatamine] hea võimalus saada tuntust, olla pildis ja suruda oma turuväärtust üles – sa justkui näitad, et ei hooli. Mina liiga palju sellesse teatesse sisse ei vaataks.“

McGregori Twitteri-teade kõlas nii: „Olen otsustanud tänasega taanduda alast, mida teatakse ametlikult kui sportlik vabavõitlus. Nüüd liitun kõikide oma vanade kamraadidega ning hakkan samuti pensionipõlve nautima.“

Säuts on seda kummalisem, et mõni tund varem rääkis ta USA koomiku Jimmy Falloni saates, et üritab juuliks üht kähmlust kokku leppida.

Isegi kui McGregori kirjutisel on tõepõhi all, ei näe Matsi selles suurt traagikat. Ala on praeguseks piisavalt võimas ning tuntuima nime lahkumine süsteemi mõra ei löö.

„Kui Messi või Ronaldo lõpetaks, kas siis jalgpall väga muutuks?“ küsib Matsi, kes ka ise pikalt MMAga tegeles. „Küll kerkivad järgmised staarid. Ta on viimastel aastatel väga harva võistelnud, usun, et suures pildis midagi väga ei muutu. McGregor aitas UFCsse (sportliku vabavõitluse sari – toim) tuua raha ning nende tähelepanu, kes muidu seda sporti ei vaata. Aga need, kes mõtlevad, et McGregor läks pensionile ja mina enam MMAd ei jälgi, poleks nagunii ala fänniks saanud. Mingit kahju see teeb, aga suurem kahju on viimaste aastate palaganidega juba ära tehtud.“