Tennisestaari pussitanud kurjategija jääb pikaks ajaks trellide taha 

Kaks ja pool aastat tagasi ilmus Prahas Kvitova ukse taha Radim Zondra, kes esiti ütles, et tal on vaja uurida elamus asuvat veeboilerit. Seejärel haaras mees noa ning surus selle tennisisti kõrile. Viimane üritas end vabaks rabeleda, mis tõttu sai tema vasak käsi ka tõsiseid lõikehaavu.

Sellest asjast saati on 33aastane Zondra vangis olnud, lõplikult sai uurimine läbi alles nüüd. Mees mõisteti kaheksaks aastaks trellide taha, kirjutab Inside The Games.

Möödunud kuul jagas Kvitova kohtus tunnistusi. Muuhulgas ütles ta, et kõik kohad olid verd täis ning ta andis kurjategijale raha, et too lahkuks. Väidetavalt sai Zonda 10 000 Tšehhi krooni ehk 390 eurot.

Kvitova on Tšehhi spordi üks suuremaid tähti. Pärast noarünnakut teatasid arstid, et tema vasaku käe (mis on ka tema tugeva käsi) liigesed ja kõõlused on sedavõrd vigastatud, et tennisekarjäär võib läbi olla.