Pariisi olümpial näeb suure tõenäosusega kummalist vaatepilti: breiktantsule anti roheline tuli 

Otsus võetakse vastu juunis peetaval ROKi istungil. Kui ilmneb, et mõni ala ei suuda ROKi nõudeid täita, on ROKi täitevkomiteel võimalus detsembris valikut muuta. Suure tõenäosusega tähendas tänane otsus siiski, et need neli ala võetakse 2024. aastal olümpiakavva.