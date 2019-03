OTSEBLOGI | Korsika ralli: Tänak lõhkus rehvi ja lõpetas laupäeva kuuendana, Neuville tõusis liidriks

M-Spordi boss Richard Millener arvab, et aus otsus oleks Evansile anda 6. katsel sama aeg, mis Tänakul. "Rääkisin Toyotaga keset katset, kuna oli näha, etj õuame Meeke'ile lähedal. rääkisime, et äkki saavad anda infot Meeke'ile, et Evans tuleb tagant, aga tundub, et see info ei jõudnud kohale. Oleme edastanud soovi korraldajatele, et Evans saaks Tänakuga sama aja sel katsel. Loodame, et asjale leitakse õige lahendus. Peaksime juhtima, oleks ebaaus, kui nii poleks."