Eesti tenniseajalugu ümber kirjutanud Kontaveit on uue rekordi lävel 

Miamis nelja parema hulka jõudmisega on Kontaveit auhinnarahana kindlustanud 354 000 USA dollarit. Finaali jõudmine tõstaks summa 686 000ni, otsustava matši võit toob 1 354 010 dollarit.

354 000 dollarist on Eesti tennisistidest ühel turniiril rohkem teeninud vaid Kanepi. Ta kasseeris tunamullu USA lahtistel veerandfinaali jõudmise eest 470 000. Võrdluseks olgu toodud, et kui Kontaveit 2017. aastal oma seni ainsa WTA-turniiri võitis, teenis ta triumfi eest 43 000 dollarit.

Lõpetuseks naaseme tänase poolfinaali juurde. Lahing Barty vastu peaks algama kell 19 ning kihlveokontorite arvates on austraallanna kindel soosik. Pole ka ime: Barty on tänavu käinud väljakul 19 kohtumisel, millest on kaotanud kõigest kolm ning sukeldumine sügavasse statistikamaailma vaid kinnistab Barty favoriidiseisust.

Maakera kuklapoolelt pärit tennisisti tänavu võiduprotsent on naiste tennise paremuselt teine. Arvestust juhib Miamis Kontaveidile neljandas ringis alla jäänud Bianca Andreescu.

22aastane Barty on WTA-tuuri üks paremaid servijaid. Näiteks on ta esikümnes nii löödud ässade kui ka enda pallingugeimis võidetud punktide poolest. Kontaveit on aga tänavu üks kõige vähem topeltvigu tegevaid naistennisiste, samuti on eestlannal WTA-tuuri üks paremaid esimese servi protsente.

Barty on tänavu võitnud 54,5% kõikidest võimalikest punktidest, mis on naiste tipptennise parim näitaja. Protsentuaalselt on austraallannast enam sette võitnud taas ainult Andreescu.