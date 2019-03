Enesekindel Tänak: auto on võimekas ja seadistus hea 

MM-sarja liider Tänak pakatas enesekindlusest. "Teame, et auto on võimekas ja seadistus hea. Loodetavasti oleme rallile teinud hea eeltöö," kostis ta. Saarlane märkis lisaks, et Korsika ralli korraldajad leiavad alati võimalusi võistlustrassi muuta ja sinna uusi katseid tuua. "Kui aus olla, on iga aasta 70-80% katsetest olnud uued. See on kindlasti väljakutsuv."