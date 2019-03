WRC Asfaldiralli ABC – andestamatu teekate jätab ekipaaži hõlpsalt abituks Henry Lääne , täna, 19:45 Jaga:

MEISTER: Eesti esipiloot Ott Tänak on end tõestanud suurepärase asfaldil sõitjana. On ta ju kahekordne valitsev Saksamaa ralli tšempion, loodetavasti tuleb sel nädalavahetusel võit ka Korsikalt! Toyota Gazoo Racing

Rahvusvahelistes sarjades tippu pürgivatel noortel Eesti rallisõitjatel on nii mõnegi konkurendi ees taamus – kohalikelt meistrivõistlustelt laia ilma minevatel maarjamaalastel on minimaalselt musta värvi teekattel sõitmise kogemust. „Ühe koduse hooaja peale tuleb asfaldil umbes kümme võistluskilomeetrit. Ent seda sõidame kruusaseades ja -rehvidega, mis on võrdlemisi piinarikas,“ ütleb 23aastane sõitja Roland Poom.