Läti korvpallistaar ründas alaliitu: tundub, et keegi saa midagi aru! 

Ta lisab: „See on Läti korvpalli tragöödia. Olen osalenud tähtsates valikmängudes, mille oleme kaotanud. MMilt välja jäämist on raske seedida. Nii kaua, kui meie korvpalliliit ei suuda normaalselt tööd teha, me jäämegi kaotama. Vahet pole, kes koondises mängivad.“

Kogenud kolmestekahur viitab, et tema roll võinuks olla tunduvalt suurem. „Arvestades minu kogemusi, on ebaratsionaalne panna mind väljakule alles avaveerandi lõpus, kui oleme juba 10ga taga. Treener peaks kogemustega liidrit usaldama,“ arutles Blums, kes jäi 12 matšist eemale vaid ühes, kuid teenis keskmiselt mänguaega kõigest 14,9 minutit.

„Minu jaoks oli see viimane võimalus MMile jõuda. Võib-olla pidasin isegi oma viimased mängud rahvuskoondises,“ jätkas Blums. „Okei, võib-olla minust on ükskõik, aga tuleb arvestada sellega, et mängijaid nagu Dairis Bertans ja Janis Sterlnieks on nelja aasta pärast 33sed. Sellise meeskonnaga mitte MMile jõuda… on lihtsalt irratsionaalne.“