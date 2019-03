WRC Sebastien Ogier: Toyotad on Korsikal kiired ja tõenäoliselt meie peamised konkurendid Toimetas Mart Treial , täna, 17:57 Jaga:

Sebastian Ogier. Martin Ahven

Autoralli MM-sarja tiitlikaitsja Sebastien Ogier on sel nädalavahetusel sõidetava Korsika ralli varem kaks korda võitnud (2018 ja 2016), kuid tänavu on tema istumise all uus auto – Citroen.