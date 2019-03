FOTOD | Põnevad veerandfinaalid: TalTech teenis väikese edu, Pärnu kollitas põhiturniiri võitjat 

Märkimisväärne on ka tõik, et antud veerandfinaalpaar on ainuke, kus kõik kolm kohtunikku pole võõrustava meeskonna koduriigist. Täna mõistsid õigust kaks lätlast ja eestlane, kordusmatšis on olukord vastupidi. Põhjus lihtne: intriigi eeldatavalt rohkem kui teistest lahingutes.