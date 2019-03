Lewis Hamilton: hullumeelne mõelda, et rassism on aastal 2019 spordis jätkuvalt väga-väga silmapaistev 

"Rassism on jätkuvalt ülemaailmne probleem ja see on kurb," vahendab BBC Hamiltoni sõnu. "Inimesed peavad selle vasti tõsisemalt võitlema."

Ta lisas: "On hullumeelne mõelda, et rassism on aastal 2019 spordis jätkuvalt väga-väga silmapaistev. Praegu pole paista, et see lähiaastatel kuhugi kaoks, aga tore on vähemalt näha, et on inimesi, kes toetavad üksteist."