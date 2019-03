VIDEO | TOHO PIME! Bulgaaria poksija üllatas naisreporterit intervjuu lõpus suudlusega 

Internetis lööb laineid video, kus ta tollesama matši järgse intervjuu lõpus suudleb naisreporterit Jenny Sushet suule. USA väljaande TMZ andmetel on Sushe palganud juhtumi lahendamiseks advokaadi.

Pulev ise tehtus probleemi ei näe, vaid teatas: "Küllap olete näinud videot, kus ma pärast laupäevast võitu naisreporterit suudlen. See reporter, Jenny, on tegelikult mu sõber.

Olin niivõrd kõrgendatud meeleolus, et tegin talle musi. Hiljem samal õhtul ta liitus minu ja mu sõprade võidupeoga. Videos on näha, et naersime suudluse järel ja tänasime teineteist."