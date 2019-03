Korsika rallit juhtiv Tänak: muresid pole, autoga on hea sõita 

"Hommik oli päris hea, auto töötab hästi. Sellega on hea sõita. Tegu on suures osas uute katsetega ja seega on legendiga natukene probleeme. Mõnes kohas polnud rütm nii hea kui võiks. Kokkuvõttes muresid pole," ütles Tänak intervjuus WRC otseülekandele.

"Peame autole ainult uued rehvid panema ja natuke kütust ka. Autoga on kõik korras. Aga legendi osas peame osasid kohtasid kontrollima, aga midagi dramaatilist pole. Meil on (kaardilugeja Martin Järveojaga) natuke tööd teha, see on kindel," sõnas Tänak.