INTERVJUU | Saskia Alusalu: vahel tahaks uisud prügikasti visata 

„Olen harjunud, et iga päev on kindel rütm ja siis järsku ühel päeval ei pea enam kaks trenni päevas tegema. Tavaliselt tuleb mõneks päevaks kergelt tühi tunne. Mingil määral ootan hooaja lõppu, sest võistluspingest on vaja vahepeal puhata. Aga seda pole, et oleks nii väsinud, et ei jõua enam trenni minna. Ei oskagi öelda, kas kurb või rõõmus. Pigem mõlemat. Ühelt poolt igatsen jääd, teisalt on hingetõmbeaeg vajalik.“