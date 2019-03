JÄRELVAADATAV | 50aastane Kaido Leesmann ründas lamades surumises Eesti rekordit!

Põnevust lisab, et absoluutarvestus on sel aastal pea peale pööratud. Seoses uue punktisüsteemi kasutuselevõtuga on võitja ennustamine ülimalt keeruline. Kui eelmisel aastal pretendeeris absoluutarvestuse võidule kolm-neli sportlast, siis sel aastal on pretendente umbes kümme.