Juventus keeldub Cristiano Ronaldo osas riske võtma 

Ronaldo on avaldanud usku, et ta naaseb ühe-kahe nädalaga pallimurule. Allegri sõnul polegi vutitähe vigastus tõsine ning ta on juba ka veidi treeninud. "Peame olema ettevaatlikud. Pigem jätta vahele üks mäng kui hooaja lõpp," viitas itaallane kartusele, et liigne kiirustamine Ronaldo puhul võib lõppeda halvasti.