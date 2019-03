Ott Tänak maadles päeva teises pooles mehaanilise probleemiga 

Küll tõdes Tänak WRC reporteriga rääkides, et pärast kolmandat kiiruskatset maadles ta amordiprobleemiga. "See ei juhtunud isegi katse ajal. Suutsime mure lahendada nii, et auto käitumine ei muutunud eriti. Küll pidime olema ettevaatlikud, et amort täiesti katki ei läheks," selgitas eestlane.

Et seis on tihe, usub Tänak, et homme on oodata pingelisi lahinguid. "M-Spordil läheb hästi, peame kõvasti pingutama, et neid võita," kostis saarlane.