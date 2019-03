Mustadele vastu astunud Norra imelaps kukkus pärast jooksu kokku 

Musta mandri jooksjatega konkureerides Ingebrigtsenit aga edu ei saatnud. Esiti ilusasti juhtgrupis liikunud norralane kustus distansi teises pooles täielikult ning ületas lõpujoone viimaks 12ndana. Pärast finišit oli tal ka tükk tegemist, et jalgel püsida. Esiti suutiski Jacob ise pressialale siirduda, kuid seal kukkus norralane täielikult kokku.

"Tunnen ennast lollina, kuna mulle ei meeldi olla väsinud. Mõistan, et peaksin puhkama, kuid minu sees on väike saatan, kes ütleb, et see pole minule lubatud," sõnas Jacob hilisemas usutluses Norra ringhäälingule.

Liiga suurt draamat kokkukukkumises ei näinud ka treenerist papa Gjert: "Jacob on lihtsalt väga väsinud. Tunnen talle kaasa, kuna tean, et see pole hea tunne. Samas, näen ka, et siit on võimalik väga palju õppida."