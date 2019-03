Tänak: tegime ära suure töö, raske on juhtunuga leppida 

Tänak ja Järveoja püüdsid esialgu katkise rehviga lõpuni sõita, kuid see ei õnnestunud. „See oli küll lühike kiiruskatse, kuid paar kilomeetrit hiljem otsustasime, et peame rehvi ikkagi välja vahetama. Vastasel juhul oleks võib-olla autot rikkunud.“

Tänak tunnistas, et oli vahejuhtumi järel pettunud, kuid abikaasa aitas motivatsiooni taas kõrgemale tõsta. „Korsika on minu jaoks alati keeruline ralli olnud. Seekord tegime ära suure töö ja nüüd on raske juhtunuga leppida. Mu abikaasa ütles enne päeva viimast kiiruskatset, et vaataksin suurt pilti, sest punkte on veel saadaval küll.“