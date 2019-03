Korvpall LeBron Jamesi hooaeg on lõppenud! Toimetas Jarmo Jagomägi , täna, 12:01 Jaga:

LeBron James. Yong Teck Lim/AFP

Juba varasemalt oli teada, et Los Angeles Lakers tänavu NBA kohamängudele ei jõua. See tähendab, et esimest korda karjääri jooksul (14 hooaega) jääb LeBron James play-off´ist eemale. Nüüd tabas pallurit veel üks tagasilöök.