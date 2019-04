Dopinguskandaali järeltõuked Austrias: tühi kontor, vähe valikuid ja õelad konkurendid 

"Markus Gandler pole Austria suusaliidust veel täielikult kadunud. Tema endise kontori uksel asub endiselt silt: "Markus Gandler - murdmaasuusatamise ja biatloni koondise peatreener". Aga uks on suletud, juba mitu nädalat valitseb neis ruumides vaikus," algab artikkel.

Kuigi kiri on endiselt uksel, lõppes Gandleri koostöö alaliiduga Seefeldi MMi lõpuga. Pikaaegse juhiga koos on sunnitud ametist lahkuma sisuliselt kogu ülejäänud personal. Pole ka ime, viimaste aastate jooksul on dopinguga patustanud kolm suusatajat.