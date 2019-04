OLÜMPIAMÄNGUD EESTI KÜLJE ALL? Lätlased astuvad olulise sammu spordipeo korraldamise suunas 

Suuremas osas toimuksid mängud küll Rootsis Stockholmis ja Ares, kuid Siguldas on olemas korralik infrastruktuur, et korraldada bobikelgu, kelgutamise ja skeletoni alasid.

Üldiselt ei tohiks avaldusega suuri probleeme tekkida. Rootsi valitsus on juba varasemalt kinnitanud, et nad on lätlaste abist igati huvitatud. Avalduse esitamise tähtaeg on 11. aprill.