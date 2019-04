Seadust rikkuvad noored kipuvad Allar Rajaga jõudu katsuma 

„Liiga palju mune ma sinna korvi ei lao, kuigi mõned olen juba pannud. Politseitöö on üks võimalus, kui spordi lõpetan,“ ütleb Raja, kes enne seda töötas konvoipolitseinikuna.

Kuigi patrullpolitseinikuna püüdis ta pätte vaid koolipraktika raames, ei piirdu tema seiklused kaugeltki tolle ajaga. „Umbes aasta tagasi oli juhtum, kus nägin, et alaealised lõhuvad kooli kõrval pudeleid. Läksin neid korrale kutsuma,“ alustab Raja vägivaldse pöörde võtnud loo jutustamist.

„Kamp jooksis laiali, aga sain ühel tüübil kratist kinni. Ütlesin, et kas koristad üksi või kutsud sõbrad appi. Teised tulid tagasi ja väitsid, et nad ei räägi eesti keelt. Hakkasid manipuleerima. Oli aru saada, et nad kõik (neli-viis poissi – M. T.) oskavad eesti keelt. Jagelesime siis seal, kuniks kutsusin neile patrulli järele.

Kõlab naljakalt, et käisin 13aastaste poistega võitlemas, kuigi lõppkokkuvõttes nemad enam vahendeid ei valinud ja tuli kasutada jõudu. Hakati käsi väänama, üritati kaigastega lüüa ja kiviga saingi vastu nägu. Igaks juhuks käisin EMOs, kus kohtasin kaht noormeest, kes ütlesid, et neil õlg või käsi valutab, kuna hoidsin neid valuvõttega kinni. Tegelikult polnud neil häda midagi. Lõppkokkuvõttes kõik tunnistasid üles, et tegid jama ja palusid vabandust.“

Maadlusolukordi on Rajal ette tulnud ka Pärnu Kalevi sõudeklubi hoovis, kuhu noortekambad on tulnud end hästi tundma. Vahel treenerid lausa helistavad Rajale küsimusega, kus ta on.

„Nii mõnigi korralekutsutav tahab jõudu katsuda, et kes on kes. Õnneks on Pärnu patrullid päris hästi reageerinud, neil on koht teada. Siinkohal kutsun üles inimesi rohkem enda ümber märkama asju, mis ei ole ühiskonnas okei,“ lausub Pärnu Kalevi sõudeklubi mitteametlik korravalvur.