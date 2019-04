GALERII | Flora tagus tiitlikaitsjale kolm väravat, Kalju peatreener: meid purustati 

Kalju kapten Maximiliano Ugge: „Arvan, et küsimus oli kommunikatsioonis. Kui vaadata esimest väravat... Mina lähen, sina lähed, mina lähen, sina lähed... Selle kallal tuleb tööd teha. Olukord on väga halb, aga samas hooaeg alles algas, parandamisaega on, kuid seda tuleb teha maksimaalselt kiiresti."