Tiitlikaitsja Kalju olukord on täbar, peatreener Frantsev on vallandamiseks valmis 

Nelja mänguga on kogutud vaid neli punkti, mis jätab nad pärast eileõhtust 0:3 kaotust FC Florale samast meeskonnast juba kaheksa punkti kaugusele. Minikriis?

"Kaheksa punkti on palju. Ma saan aru, mis meeskonnas toimub, aga see on minu ja tiimi vaheline asi. Rohkem ma ei kommenteeri!" nentis Kalju peatreener Sergei Frantsev ajakirjanikele.

Kalju fännidki avaldasid eile Hiiul lõpuvile järel oma arvamust vilekoori ja nii mõnegi vängema sõnavalanguga.

Aga tabelist suuremad – sest mängida on veel palju – probleemid pesitsevad platsil. Meeskonna ründemäng kiratseb. Löödud on küll viis väravat, kuid kõik need Maardu linnameeskonna võrku. Nii Paide, Narva Transi kui ka eile Flora vastu jäädi kuivale.

Vastaste väravavahtide "süü" on selles pisemat sorti, ainult Richard Aland (Flora) pidi oma meeskonna päästmiseks tegema ühe supertõrje. Möödunud liigahooaja suurim väravakütt Liliu (31 tabamust) on näiteks jätkuvalt nulli peal. Kui palju on sel seost Rimo Hundi talvise lahkumisega, teavad kõige paremini asjaosalised ise.