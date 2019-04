Kuno Tehva: meie jaoks ongi kätte jõudnud aeg, kui saime vastu hambaid ja peame olema mehed 

„Töötan nii kaua, kui töötan. Mina ise ju enda kohta otsust vastu ei võta, olen kõigeks valmis," sõnas Frantsev ajakirjanikele pärast eileõhtust 0:3 kaotust FC Florale.

Ta jätkas: "Frantsev on töötanud Venemaal tippklubides, seal on tõesti selline praktika. Aga mitte ainult seal, vaid üldse tippjalgpallis. Kui sul on tippmeeskond ja loodud kõik võimalused, aga kolm-neli mängu ebaõnnestub, siis suurepärasest treenerist saabki äkki väga halb treener. Midagi pole teha, see ongi treenerite elu.

Kalju pole selline klubi. Pean ennast kogenud klubijuhiks, saan olukorrast aru. Siin pole emotsioonidele ruumi. Võib-olla köögis toidulaua taga röögatad korra, aga päeva lõpuks lahendad olukorra teistmoodi. Klubi juhtimist tuleb hinnata selle põhjal, kuidas sellisest olukorrast välja tullakse, mitte kuidas reageeritakse. Tegeleme sellega rahulikult. Usun, et tuleme üheskoos olukorrast välja, aga elu näitab. Nii meeskond kui ka klubi on kindlasti treeneri seljataga."

Siinkohal tunnustas Tehva ka vastaseid, kes on neilt punkte röövinud ehk Florat, Paidet ja Narva Transi. "Me ei saa eeldada, et teised ei arene ja keegi ei suuda Kaljut võita," lausus klubijuht.