Tennis NUMBRIMAAGIA: Kontaveit on tippude keskmik, aga kuulub mõnes vallas koorekihti Henry Lääne , täna, 20:05 Jaga:

TIPPTENNISIST: Anett Kontaveit on maailma edetabelis jõudnud Eesti rekordit tähistavale 14. kohale. Põhjaliku statistika alusel on tema edu pandiks mitmekülgsus. Scanpix/Reuters

Klassikud tavatsevad öelda, et väikese ja suure vale kõrval eksisteerib statistika. Õhtuleht sukeldus Mariaani süvikut meenutavasse andmebaasi, et leida vastus küsimusele: kui hea on tänavu Eesti tenniseajalugu ümber kirjutanud Anett Kontaveit (WTA 14.) võrreldes teiste tippudega?