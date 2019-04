"Andsin enda õlal istuvale ahvile banaani ja kõik sai korda" ehk Kuidas Soome rallipiloot Korsikal deemonitest vabanes  

Korsikal järgis Suninen juhiseid. Ta polnud küll hullupööra kiire, kuid suutis noppida viienda koha punktid ning kolm lisasilma ka punktikatselt. 25aastasel piloot selgitas ka võistluse käigus, mis edu taga peitus.

"Minu õlal on istunud ahv, kes ütles mulle, et rahuneksin maha, lõdvestuksin ja toimetaksin auto finišisse. Nüüd andsin talle banaani, ta on vahva kutt ja laseb mul sõita," ütles Suninen eelviimase kiiruskatse järel rallireporteritele.